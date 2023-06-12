В Мариуполе и Новоазовске дезертировали десятки оккупантов — Генштаб
В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 оккупантов, которым прекратили отпуска, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"Отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Генштаба, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно оставляют боевые позиции.