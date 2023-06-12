С деоккупированных населенных пунктов Донецкой области эвакуировали 11 человек – ОВА

Из деоккупированных Благодатного, Сторожевого и Нескучного в Донецкой области эвакуированы 11 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Сейчас я могу сообщить, что по состоянию на 18:00 из Благодатного эвакуированы три человека - все взрослые. Сторожевое - 7 человек (эвакуированы - ред.), из них один человек с ограниченным тилорухом, Нескучное - одна женщина, также с инвалидностью" , — сообщил он.

Он добавил, что места для эвакуированных были подготовлены заранее. Один человек будет находиться на территории Донецкой области, других - забрали к себе родственники.

По его словам, сейчас идет зачистка этих населенных пунктов, затем будут разминирование и стабилизационные мероприятия.

Кириленко сообщил, что деоккупированные населенные пункты разрушены примерно на 75%.

"Это частный жилой сектор. Если мне дают цифру 370 домов (в отчете - ред.), то там (на самом деле - ред.) остается чуть меньше 50 более-менее уцелевших домов. В первую очередь - эвакуировать людей, оказать медицинскую помощь, питание" , — заявил он.