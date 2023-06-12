ВСУ за неделю освободили семь населенных пунктов — Минобороны

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр.

По ее данным, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатный.

Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кв.км.