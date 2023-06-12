ВСУ за неделю освободили семь населенных пунктов — Минобороны
За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр.
По ее данным, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:
- Лобковое;
- Левадное;
- Новодаровка;
- Нескучное;
- Сторожевое;
- Макаровка;
- Благодатный.
Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кв.км.