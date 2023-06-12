ВСУ за неделю освободили семь населенных пунктов — Минобороны

ВСУ за неделю освободили семь населенных пунктов — Минобороны
Фото: president.gov.ua

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр.

По ее данным, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатный.

Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кв.км.

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