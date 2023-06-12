Украина наступает, но с переменным успехом — The Economist

Украина уже неделю ведет контрнаступление против россиян, и сообщения с фронта варьируются от оптимистичных до неутешительных, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на собеседников в военных кругах.

Автор статьи напомнил, что 11 июня стало известно об освобождении украинскими войсками села Благодатное в Донецкой области. Российские военные блогеры предположили, что рейд прошел гораздо глубже и захватил другие близлежащие села. Определенный прогресс был достигнут и под Бахмутом, где украинцы продвинулись на пути окружения разрушенного города.

Но, пишет The Economist со ссылкой на военный источник, этот прогресс контрастирует с менее обнадеживающими новостями с другой стороны контрнаступательной операции, происходящей в Запорожской области. Бои вдоль линии Орехов-Токмак были тяжелыми, и Украина понесла ощутимые потери в бронетехнике и личном составе.

Как добавил источник в украинской военной разведке, на этом отрезке Украина атаковала с помощью своей хорошо оснащенной 47-й бригады, но ей трудно было справиться с традиционными преимуществами России - крепкими укреплениями и средствами радиоэлектронной борьбы.

Как отмечается в статье, сначала военные аналитики предполагали, что направление Токмака станет центром конрнаступления, ведь это - стратегический город, который является железнодорожным узлом и "воротами" для нанесения удара по главной российской дороге на Крым. Однако в украинском Генштабе призвали не делать поспешных выводов. Там говорят, что ни Россия, ни Украина не перебрасывали туда свои основные силы. Стороны играют некую "шахматную партию", пытаясь выманить как можно больше резервов противника.

Также источник в Генштабе сообщил, что "главным приоритетом" Украины является уменьшение российского превосходства в артиллерии. Для этого по артрассчетам россиян ведется огонь дальнобойными снарядами. Сообщения с линии фронта свидетельствуют о том, что украинцы уже достигли определенного успеха.

Инфографика: The Economist

По информации The Economist, сейчас на запорожском направлении задействовано больше российской авиации, чем когда-либо с начала войны. Но украинские источники предполагают, что российские пилоты боятся рисковать из-за мощной украинской противовоздушной обороны. Ее усиливают западные мобильные пушки, такие как "Гепард", а также восстановленные ракетные комплексы "Панцирь", оставленные россиянами осенью во время украинского контрнаступления в Харьковской области.

Еще больше российские войска применяют беспилотники - как разведывательные, так и ударные. Об этом изданию сообщил офицер украинского спецназа Денис Ярославский, который сейчас воюет возле Бахмута. По его словам, в этом театре боевых действий сейчас наблюдается массовое увеличение использования таких устройств. Кроме ударных беспилотников Lancet, способных уничтожать танки и артиллерийские системы, российские войска приобрели значительное количество китайских дронов.

В то же время Ярославский уверен, что Украина продолжит окружать Бахмут.

"Это трудно, но мы постоянно движемся. В течение недели мы займем высоту... и Бахмут будет у нас как на ладони" , — заявил он.

При этом спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил, что украинские войска под Бахмутом продвигаются от нескольких сотен метров до двух километров в день, что является гораздо более высокими темпами продвижения, чем смогла Россия в течение всего прошлого года.

Одной из неожиданных переменных в этом контрнаступлении, добавляет The Economist, может стать ситуация на затопленной Херсонщине. Подрыв Каховской ГЭС изменил украинские военные планы. Разрушение мостового перехода по дамбе положило конец возможности переправлять тяжелое вооружение. Тем не менее, украинские военные источники намекают на переход в операцию другого типа. По словам одного из них, наводнение смыло российские оборонительные сооружения на восточном берегу Днепра, и это создало новые возможности. Например, для штурма с использованием скоростных катеров и спецназа.