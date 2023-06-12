Блинкен: китайские компании поставляют РФ технологии двойного назначения

Частные китайские компании занимаются предоставлением России технологий двойного назначения, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США ранее высказывали Китаю опасения по поводу возможной отправки России вооружений, которые затем могут использоваться для ведения войны против Украины.

"Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена" , - сказал госсекретарь.

По его словам, у США есть опасения по поводу частных компаний Китая, занимающихся предоставлением России технологий, в частности технологий двойного назначения.

"Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом" , - добавил Блинкен.

Также он заявил, что США и другие партнеры уделяют большое внимание попыткам сорвать усилия по поставке беспилотников из Ирана в Россию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайские компании передали России штурмовые винтовки и другое оборудование, которое могут использовать в военных целях.

Также в секретных документах США, ранее обнародованных в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал не помогать России оружием.