Итальянские СМИ оценили наследство Берлускони

По самым консервативным оценкам состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который умер 12 июня, составляет 4 млрд евро, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

В числе основных активов умершего экс-премьера — 61% акций медиагруппы Fininvest (Mediaset, крупнейший итальянский издательский дом Mondadori и др.), которую он основал в 1978 году. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд. Согласно подсчетам журналистов, за последние 2 тысячи дней, Берлускони получал €170 тыс. в день от деятельности группы. Остальные акции медиагруппы принадлежат детям Берлускони.

В собственности бывшего главы итальянского правительства квартиры в Риме и Милане, больше десяти особняков по всей стране, шестилетняя Audi A7 и три яхты.

Он владел футбольным клубом "Монца". В 2017 году продал 99,93% акций ФК "Милан" за €740 млн.

Forbes в 2023 году оценивал состояние Берлускони в $6,9 млрд.

12 июня в возрасте 86 лет скончался итальянский миллиардер, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.