Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Администрация Байдена "очень скоро" объявит о выделении следующего пакета военной помощи Украине из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента США, сообщает Укринформ.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи (по президентским полномочиям – ред.), которые предоставят Соединенные Штаты" , — отметил Кирби.

Он также отметил, что в Вашингтоне знают, что именно нужно Украине, в том числе для ее нынешних контрнаступательных операций.