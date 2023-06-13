Генштаб: Россия за сутки потеряла 470 солдат, вертолет и 4 танка

Генштаб: Россия за сутки потеряла 470 солдат, вертолет и 4 танка
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 470 оккупантов, вертолет, 4 танка, 20 артиллерийских систем и другую технику врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано
  • танков – 3935 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7642 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 3766 (+20) ед,
  • РСЗО – 601 (+0) ед,
  • средств ПВО – 363 (+1) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 300 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 1183 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2) ед,
  • специальной техники – 511 (+1) ед

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