ПВО ночью уничтожила 10 вражеских ракет из 14 и один "Шахед" из 4 – штаб
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, ночью враг атаковал Украину 14 крылатыми ракетами, из которых 10 уничтожила ПВО, и 4 "Шахедами", один из которых сбили защитники.
"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.
Также нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 уничтожен нашими защитниками", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.
В штабе также сообщили, что в Кривом Роге есть попадание в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры.
В результате попадания в дом есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.
"Информация уточняется", – добавили в сообщении.