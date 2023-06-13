Франция активизирует поставки оружия Украине, чтобы помочь контрнаступлению
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению украинских Вооруженных сил. Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Украинская правда.
"Мы сделали все, чтобы помочь. Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств", – отметил Макрон.
Французский президент подчеркнул, что помощь будет продолжаться в ближайшие недели.
Он также добавил, что недавно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил начало контрнаступления.
Ранее Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.