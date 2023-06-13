Игорный бизнес уплатил в 4 раза больше налогов, чем за весь 2022 год

За пять месяцев этого года игорный бизнес уплатил налоги на 2,2 млрд грн — это в четыре раза больше, чем за весь 2022 год. Об том говорится в сообщении Бюро экономической безопасности, сообщает Новое время.

Такой рост уплаты налогов в БЭБ объяснили прекращением схем уклонения от уплаты налогов из-за манипулирования платежами и сокрытия их реального назначения. В основном речь шла о мискодинге — когда указывается не код платежа, относящийся к транзакциям по азартным играм, а смежный, по которому налоги значительно меньше.

По итогам 2021 года онлайн-казино уплатили 34,5 млн грн налогов. В 2022-м это было уже 549,7 млн грн, ведь началось расследование и в конце года стремительно выросли налоговые платежи, отмечается в сообщении БЭБ.

Налог на прибыль от букмекерской деятельности и онлайн-казино за пять месяцев этого года составил 526,7 млн грн, а общие налоговые платежи превысили сумму в 2,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.