Количество погибших от удара по Кривому Рогу возросло до шести

По состоянию на 09:27 утра 13 июня известно о 6 погибших и 25 раненых от ночной атаки на Кривой Рог в Днепропетровской области. ﻿﻿Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"К сожалению, уже 6 погибших. Спасательная операция продолжается" , - сообщил Вилкул.

Перед тем Офис генпрокурора сообщил, что предварительно в результате обстрела четыре человека погибли и 25 получили множественные ранения.

Существенным разрушениям подверглись многоэтажные и частные дома, частное предприятие, автомобильное предприятие, автомобили.

При осмотре мест событий обнаружены обломки ракет, тип которых устанавливается.

Спасательно-поисковые работы продолжаются. Устанавливается точное количество жертв и пострадавших.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).