Разведка Британии: Иран помогает РФ строить завод по производству БПЛА

В течение последних месяцев Россия работала над обеспечением долгосрочных поставок ударных дронов из Ирана. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter во вторник, 13 июня, сообщает Европейская правда.

По данным ведомства, Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских БПЛА воздушными путями к получению больших партий кораблями из Ирана через Каспийское море.

Этот "международный транспортный коридор Север – Юг" приобрел гораздо большее значение после вторжения РФ в Украину.

Как отметили в разведке, этот коридор позволяет России получить доступ к азиатским рынкам – в том числе для передачи вооружений – путем, который, как надеются в Москве, является менее уязвимым к международным санкциям.