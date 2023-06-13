Германия поставит более 100 танков Украине до конца года
Германия нарастит поставки танков Leopard 1 — страна планирует поставить Украине более 100 единиц такой техники до конца 2023 года. Об этом Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью RTL Direkt, сообщает Деловая столица.
"Мы не сможем заменить каждый вышедший из строя танк, но с июля мы будем наращивать поставки Leopard 1 A5", — заявил Писториус.
По его словам, до конца года планируется поставить ВСУ более 100 таких танков.
"Танки по-прежнему будут", — резюмировал чиновник.