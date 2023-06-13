В Сербии выросла поддержка членства в ЕС, но этого недостаточно

Количество людей, выступающих за вступление Сербии в Европейский Союз, несколько возросло: 33% заявили, что поддержали бы эту идею, если бы референдум состоялся сегодня. Об этом свидетельствует последний опрос общественного мнения, проведенный компанией Demostat, сообщает Европейская правда.

Согласно тому же опросу, 33% также проголосовали бы против вступления Сербии, тогда как 17% сказали, что не будут голосовать на возможном референдуме. Еще 17% сказали, что не знают или не имеют мнения по этому поводу.

В предыдущем опросе, проведенном в декабре прошлого года 30% респондентов высказались за вступление Сербии в ЕС, а 31% – против. А почти 40% не знали или не ответили на вопрос.

Белград традиционно является более проевропейским, чем остальная Сербия.

"Мы можем констатировать, что количество тех, кто заявляет о своей приверженности ЕС, несколько возросло" , – говорит исследователь Demostat Миломир Мандич, указывая на то, что в Белграде таких людей теперь более 30%.

Однако, по словам Мандича, этот небольшой рост является обнадеживающим в нынешних условиях, поскольку доминирующий правительственный нарратив не является настолько проевропейским – это также касается государственной медиаслужбы РТС и "других телевизионных каналов с национальной частотой".

Для сравнения, 95,5% албанцев выступают за вступление в ЕС, а также 94% граждан Косово, 76% граждан Боснии и Герцеговины и 74% граждан Македонии, согласно аналогичным недавним опросам.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна проведет досрочные выборы на фоне безостановочных протестов оппозиции, которая обвиняет его в продвижении "культуры насилия" и подавлении демократии.