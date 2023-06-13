Укргидроэнерго: как долго Крым не будет получать воду из Днепра

Из-за разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища проблемы с водоснабжением будут иметь Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области, а в Крым вода не будет поступать как минимум год﻿. Об этом заявил генеральный директор компании Укргидроэнерго Игорь Сирота, пишет Алекса Швец, Деловая столица.

"В Крым водоснабжения не происходит, потому что уже в Каховском хранилище намного ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать" , — сказал Сирота.

Даже при полной деоккупации территорий Украина сразу не сможет обеспечить их водой, заявил чиновник.

"Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метра (это мы называли так называемой "мертвой зоной") уже заборы не работают" , – сказал Сирота.

Подача воды в Северо-Крымский канал прекратилась после оккупации Крыма в 2014 году, когда назначенные Россией власти Крыма и Госводагентство Украины не смогли договориться об условиях поставки воды на полуостров. Вторгшиеся в Украину в феврале 2022 года российские войска возобновили подачу воды каналом на полуостров после оккупации южных регионов Украины.

Кроме того, телеканалу CNN директор Укргидроэнерго заявил, что водоснабжение Крыма удастся возобновить не раньше лета следующего года.

"Понятно, что Крымский канал будет осушен, там не может быть воды. Когда Крым будет деоккупирован, мы будем решать вопросы комплексно — водоснабжение наших четырех областей и Крыма. Думаю, это будет не раньше следующего года после наводнения" , — сказал Сирота.

Если по каким-то причинам Крыму не удастся деоккупировать, то канал, которым подается вода, будет просто перекрыт, добавил он.

"Мы прежде всего будем поставлять водой Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Николаевскую области. Это те регионы, которые будут сейчас испытывать дефицит воды, как питьевой, так и промышленной" , — отметил Сирота.

При этом он добавил, что если уровень воды в Каховском водохранилище упадет ниже трех метров, это приведет к серьезным экологическим последствиям.