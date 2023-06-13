ВСУ продвинулись на бердянском направлении, продолжаются бои − Генштаб

Вооруженные Силы Украины имеют успех в наступательной операции на бердянском, бахмутском и торецком направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Украинская правда.

"В ходе ведения наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра" , - сообщил Ковалев.

Он добавил, что площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 квадратных километров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м и на торецком направлении − на 200 м.

"Сейчас продолжаются бои в районах: Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на ореховском направлении; Марьинка; Ягодное на бахмутском; Веселое на лиманском" , - сообщила Маляр.

Заместитель министра отметила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции − активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

Украинские войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Кроме того, продвижение защитников оккупанты пытаются остановить постоянными контратаками своих подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе.