Количество погибших из-за удара по Кривому Рогу возросло до 10
Количество погибших в результате ночной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области возросло до 10, еще 28 человек получили ранения; 14 июня объявлено днем траура в городе. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"По состоянию на 13.00 - десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.
Спасательная операция продолжается", - заявил Вилкул.
14 июня в Кривом Роге объявлен днем траура