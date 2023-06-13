За два года теневая доля в нефтегазовой отрасли уменьшилась вдвое

Теневая доля в динамике по годам в нефтегазовой отрасли имеет тенденцию к снижению. Об этом говорится в аналитической работе специалистов Института социально-экономической трансформации по вопросам налоговой и таможенной политики, аналитического центра CASE-Ukraine и Экономической экспертной платформы, сообщает Деловая Столица.

"Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, которое производится и импортируется в Украину можно использовать энергетический баланс Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины по сравнению с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств. Последний энергетический баланс был опубликован за 2020 год.

Учитывая это, анализ и расчет тени базово проведен по итогам 2020 года, а оценки теневой доли за 2021 и 2022 годы получены на основе объемов розничных продаж топлива в сравнении этих лет с 2020 годом, предоставленных ГНС" , — отмечают авторы.

В рамках аналитической работы были сопоставлены данные по уплате налогов при розничных продажах крупнейших АЗС Украины:

Как свидетельствуют расчеты — теневая доля в динамике по годам в нефтегазовой отрасли имеет тенденцию к снижению, с 27% в 2020 году до 11% в 2022 году. Авторы уточняют, что эти оценки надо рассматривать как предварительные. Уточненные оценки можно будет сделать по поступлению таможенной статистики по поставкам в Украину автомобильного топлива из соседних стран с марта по декабрь 2022 года.