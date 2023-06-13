В офисе Зеленского озвучили конечную цель контрнаступления

Конечная цель украинского контрнаступления – освобождение всех территорий страны по состоянию на 1991 года. Это касается в том числе Донецка, Луганска, а также Крыма.﻿ Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью CNN, сообщает Деловая Столица.

По его словам, некоторые контрнаступательные действия уже продолжаются, однако скорых результатов ожидать не нужно. Чиновник отметил, что Украине может потребоваться много месяцев, чтобы достичь своих целей.

"Конечная цель контрнаступательной кампании – отвоевать все территории, включая Крым" , – отметил он.

Жовква напомнил, что это не первое контрнаступление украинской армии, но при этом оно, как отмечается, "не будет последней контрнаступательной операцией".

Замглавы ОП отметил, что если Украина хочет добиться успеха, ей нужна помощь западных партнеров, чтобы поставлять больше артиллерии и боеприпасов.