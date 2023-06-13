В ООН обсуждают создание агентства по наблюдению за ИИ, подобного МАГАТЭ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение некоторых руководителей искусственного интеллекта по созданию международного органа по наблюдению за ИИ, подобного Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Экономическая правда.

Технология генеративного ИИ, которая может создавать прозу из текстовых подсказок, захватила общественность после того, как ChatGPT был запущен шесть месяцев назад, и стал самым быстроразвивающимся приложением.

Также ИИ стал предметом беспокойства из-за его способности создавать поддельные изображения и другую дезинформацию.

"Колокольчики тревоги относительно последней формы искусственного интеллекта – генеративного ИИ – оглушительные. И они самые громкие от создавших его разработчиков. Мы должны воспринимать эти предупреждения всерьез" , – сказал Гутерриш журналистам.

Генсек ООН объявил о планах начать до конца года работу над консультативным органом высокого уровня по искусственному интеллекту, который будет регулярно пересматривать механизмы управления искусственным интеллектом и давать рекомендации относительно того, как они могут согласовываться с правами человека, верховенством права и общим благом.

"Я был бы привержен идее, что мы могли бы иметь агентство искусственного интеллекта... на основе того, что сегодня международное агентство по атомной энергии" , - добавил Гуттериш.

По его словам, такая модель может быть "очень интересной", но отметил, что ее могут создать только страны-члены, а не Секретариат ООН.