В Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки

После подрыва дамбы Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. В настоящее время в Херсонской области специалисты фиксируют случаи холеры и кишечной палочки, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.

"Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек" , - рассказал Павленко.

Он добавил, что вместе с ними анализы делает также СЭС (санэпидемстанция, - ред.), отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь под водой оказалось немало населенных пунктов, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых зданий, канализаций.

"Мы исследуем воду по химии, а они (специалисты санэпидемстанции, - ред.) - по биологии" , - сказал представитель Госэкоинспекции.

Павленко подчеркнул, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.