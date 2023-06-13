В правительстве создали новую должность по вопросам восстановления Украины

Кабинет министров Украины создал новую должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Это позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Работаем также над созданием архитектуры восстановления. В Правительстве создана должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Создано соответствующее Министерство и Государственное агентство" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что в бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. Шмыгаль объяснил, что программа восстановления является приоритетом для государства и всех нас.

"Поэтому сегодня Правительство принимает решение о продолжении этой работы: мы создаем в 8 министерствах и 12 регионах должности заместителей по восстановлению" , - сказал премьер-министр.

По его словам, наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также формирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины.