В правительстве создали новую должность по вопросам восстановления Украины
Кабинет министров Украины создал новую должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Это позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Работаем также над созданием архитектуры восстановления. В Правительстве создана должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Создано соответствующее Министерство и Государственное агентство", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. Шмыгаль объяснил, что программа восстановления является приоритетом для государства и всех нас.
"Поэтому сегодня Правительство принимает решение о продолжении этой работы: мы создаем в 8 министерствах и 12 регионах должности заместителей по восстановлению", - сказал премьер-министр.
По его словам, наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также формирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины.