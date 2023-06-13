Враг ежедневно подрывает дамбы там, где контратакуют ВСУ — Минобороны

Российские оккупанты теперь регулярно подрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские войска, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Владислав Дударь.

"Они сейчас ежедневно взрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения" , - сказал представитель Минобороны.

Как сообщил Дударь, российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.

Он отметил, что последствия этих действий пока не масштабные, от каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух поселков. Однако это происходит регулярно.