"Новая почта" хочет выдавать посылки в магазинах и аптеках

"Новая почта" ищет партнеров среди магазинов, кафе и аптек для открытия новых пунктов приема и выдачи оплаченных посылок до 10 кг, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении компании.

Это упрощенный формат отделения, в котором клиенты могут отправить уже упакованные посылки или получить уже оплаченные, с объявленной стоимостью до 5000 грн. Финансовые услуги будут доступны исключительно через мобильное приложение или сайт.

Для компании это возможность быстро увеличить сеть и предоставлять услуги там, где удобно клиентам. В свою очередь партнеры могут увеличить поток клиентов на своих точках и, соответственно, продать больше товаров и услуг.

Также "Новая почта" обещает выдавать партнерам вознаграждение за каждую посылку. Компания обеспечивает логистику и технологическую сторону: предоставляет транспорт, технические средства, программное обеспечение, маркетинговые материалы, а также проводит обучение сотрудников партнера.

"Новая почта" начала тестировать такой формат в 2022 году, сейчас уже открыто 190 таких точек.