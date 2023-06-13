Число погибших в результате атаки на Кривой Рог снова возросло

Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге, сообщает Укринформ.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных" , - написал Лысак.

По его словам, поисково-спасательная операция завершена. Сейчас идет разбор конструкций.

Как сообщалось, в Кривом Роге из-под завалов состав частного предприятия ранее изъяли тела шести человек. Еще четыре человека погибли в результате попадания по жилому дому.

14 июня в Кривом Роге объявлен день траура.