Число погибших в результате атаки на Кривой Рог снова возросло
Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге, сообщает Укринформ.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных", - написал Лысак.
По его словам, поисково-спасательная операция завершена. Сейчас идет разбор конструкций.
Как сообщалось, в Кривом Роге из-под завалов состав частного предприятия ранее изъяли тела шести человек. Еще четыре человека погибли в результате попадания по жилому дому.
14 июня в Кривом Роге объявлен день траура.