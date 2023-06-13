В Мелитополе и неподалеку прогремели взрывы − мэр

Днем 13 июня прогремели взрывы во временно оккупированном Мелитополе и в поселке Михайловка Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В пока еще оккупированном Мелитополе продолжает расцветать летняя бавовна. Громкий одиночный взрыв около получаса назад слышали жители на севере города. А за час до этого глухой взрыв мелитопольцы слышали в центре" , — сообщил он.

Позже Федоров сообщил, что 5 мощных взрывов прозвучали в Михайловке. Он отметил, что детали уточняются.

Оккупанты о взрывах ничего пока не сообщали.