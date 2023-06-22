УПЦ МП отказалась передать государству имущество Лавры — Кабмин

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась подписать акты о передаче государству имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, министерская комиссия по приемке-передаче госимущества завершила работу. Заповедник направил УПЦ акт приемки-передачи государственного имущества (который должны были подписать в течение трех рабочих дней), а также требование о передаче ключей ко всем 79 объектам, указанным в акте.

"Должны констатировать, что срок завершился, и УПЦ до сих пор этого не сделала. Это и все другие препятствия будут вовлечены в судебное дело" , — написал Ткаченко.

Минкульт ждет решения Хозяйственного суда Киева, который рассматривает отказ УПЦ вернуть Лавру заповеднику, добавил он.

5 июня специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской Лавры и вернула в пользование государства 79 объектов.