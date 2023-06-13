Путин о целях войны: Они меняются, но не меняются
Российский диктатор Владимир Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они одновременно и меняются, и не меняются, сообщает Украинская правда.
Об этом Путин заявил на встрече с "военкорами".
"Они (цели полномасштабного вторжения, - ред.) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем", — сказал российский президент.
Путин добавил, что цели РФ в Украине носят для него "фундаментальный характер".
Кроме того, он заявил, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять "в практическом плане".