Путин о целях войны: Они меняются, но не меняются

Российский диктатор Владимир Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они одновременно и меняются, и не меняются, сообщает Украинская правда.

Об этом Путин заявил на встрече с "военкорами".

"Они (цели полномасштабного вторжения, - ред.) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем" , — сказал российский президент.

Путин добавил, что цели РФ в Украине носят для него "фундаментальный характер".

Кроме того, он заявил, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять "в практическом плане".