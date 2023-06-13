Удар по Кривому Рогу: ракета попала в склад с запасами воды

Во время ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на 13 июня одна из ракет попала в состав с бутилированной водой, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По словам Клименко, ракета попала в состав с бутилированной водой. На складе круглосуточно работало около 25 человек. Продукцию развозили во все уголки Украины, в том числе и в Херсонскую область.

Он также добавил, что одна ракета попала в жилой дом.

"Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом – было полностью уничтожено пожаром два этажа. Мы также констатировали уничтожение перекрытий между первым и вторым этажами — там 4 жертвы: молодая семья 22-х лет, один пожилой человек и один мужчина, примерно 30 лет, мы сейчас идентифицируем" , — сказал глава МВД.

В ночь на 13 июня российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате удара погибли 11 мирных жителей.