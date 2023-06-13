Минфин разместил гособлигаций на 2,5 миллиарда

Министерство финансов во вторник, 13 июня, разместило гособлигаций на сумму 2,54 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Так, от размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,40% (ставка не изменилась по сравнению с прошлой неделей) удалось привлечь 1 млпд грн.

В то же время полуторагодовые бумаги удалось разместить на 1,495 млрд грн (ставка снизилась с 19,5% на прошлой неделе до 19,3%).

Также удалось разместить трехлетние бенчмарк-облигации на 42,9 миллиона гривен под 19,75% годовых (ставка неизменна).

Напомним, с начала полномасштабной войны до конца мая правительство разместило ОВГЗ на аукционах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд долл. и 1,48 млрд евро - всего в гривневом эквиваленте 498 миллиардов гривен.