Российские чиновники стали пить намного больше — росСМИ

С появлением новостей о предстоящем украинском контрнаступлении в российских властях стали больше выпивать. Об этом пишет﻿ российское издание "Вёрстка", пообщавшись с представителями Кремля, парламента, полпредств и региональных властей.

По словам собеседников медиа, на государственных банкетах норма алкоголя теперь рассчитывается по полторы-две бутылки на человека, хотя раньше это была строго одна бутылка вина или водки. Чиновники пьют "много и все вперемешку": водку "Царскую", коньяк "Багратион", вина производства "Усадьбы Дивноморское" (её ассоциируют с Владимиром Путиным), и дорогие Remy Martin Louis XIII Grande Champagne и Château Margaux. Закупать алкоголь из-за рубежа они, разумеется, не перестали, говорят источники.

С марта 2023 года — особенно после появления новостей об украинском контрнаступлении, а также ордере на арест Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой — чиновники и представители элиты начали предпочитать крепкие напитки. На застолье, "даже которое с дамами", теперь обязательно покупают "значительное количество бутылок коньяка, водки и виски", утверждает один из собеседников издания.

"И самое страшное — даже женщины начали пить, не стесняясь, самые высокопоставленные. Недавно наблюдал такую пьянку по случаю возвращения представителей власти нефтяных регионов в столицу", — говорит один из источников.