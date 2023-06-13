Под Бахмутом ВСУ уничтожили десятки окупантов, двоих взяли в плен

За сутки Силы обороны на Бахмутском направлении уничтожили 53 окупантов, 118 получили ранения, двоих взяли в плен, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"За эти сутки на Бахмутском направлении интенсивность боев была меньше – произошло одно боеприкосновение. Однако враг поражал так же активно нас ствольной артиллерией и РСЗО. 418 раз нанес удары, совершил один авианалет.

В ходе нанесения ударов Силами обороны было уничтожено 53 окупантов, 118 получили ранения, двое взяты в плен. Также уничтожены 4 склада с боеприпасами и 3 автомобиля, которые подвозили боеприпасы" , - сообщил спикер.

По его словам, на Бахмутском направлении активность врага существенно снизилась. Если раньше нормой было от 15 до 30 боеприкосновений ежесуточно, то сейчас их количество в разы сократилось.

Комментируя ситуацию на Лимано-Купянском направлении, Череватый отметил, что все атаки врага в течение суток были отбиты.

"Враг здесь пытался атаковать 7 раз наши позиции, 505 раз наносил артиллерийские удары, 7 авианалетов совершил. Все атаки врага были безрезультатными. В ходе их отражения 27 оккупантов уничтожено, 75 ранено. , одну противотанковую пушку "Рапира" и 2 БПЛА" , - проинформировал представитель, добавив, что на этом направлении враг пытается быть активным, однако в результате грамотной обороны и проведения разведывательных мероприятий Силы обороны знают о намерениях врага и предупреждают их.

В то же время спикер отметил, что враг понимает значение Бахмута, поэтому присылает сюда в первую очередь десантные подразделения, когда есть риск потери позиций.

Отвечая на вопрос, куда оккупанты опрокидывают свои силы с Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС, Череватый отметил:

"Мы наблюдаем за ротационными процессами, они еще продолжаются. Мы посмотрим определенное время, чтобы верифицировать и понять динамику передвижений, однако ясно видим, что на Бахмутском направлении они в первую очередь делают ставку на воздушно-десантные подразделения".