Путин впервые отреагировал на рейды добровольцев в Белгородской области

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация с рейдами в Белгородской области якобы связана с желанием Украины отвлечь оккупационные силы с "более важных направлений", пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом он заявил на встрече с "военкорами".

"Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины" , - сказал он.

Диктатор заявил, что РФ нужно укреплять границу. По его словам, этот процесс уже идет и "достаточно быстро".

При этом Путин добавил, что у Украины остается возможность обстреливать РФ со своей территории.

Для решения этой "проблемы" он предлагает повышать эффективность контрбатарейной борьбы, но, по его словам, это не значит, что "прилетов" не будет.

Так, диктатор заявил, что если "прилеты" будут продолжаться, то РФ должна будет рассмотреть "вопрос создания на территории Украины "санитарной зоны", чтобы Вооруженные силы не смогли достать на территорию РФ.

Путин также добавил, что в целом в стране нет необходимости вводить военное положение.