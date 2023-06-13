Киевский суд запретил УПЦ МП служить в Лавре — Ткаченко

Сегодня, 13 июня, Хозяйственный суд города Киева запретил Украинской Православной Церкви пользоваться имуществом Киево-Печерской лавры, в частности, проводить там богослужения, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Слушание состоялось по иску УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" об устранении препятствий для церкви в пользовании имуществом (а именно в доступе и совершении богослужений).

Представители Мужского Монастыря УПЦ МП не прибыли на заседание и подавали ходатайство о перенесении, которое было отклонено судом, как необоснованное.

Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ МП.