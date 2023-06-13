Лукашенко размечтался об ударах российским ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет иметь контроль над ядерным оружием, которое на территории страны разместит Россия, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, российские власти разместят ядерное оружие на территории Беларуси уже в ближайшие дни. Он также рассказал, что в Беларуси есть средства для размещения ракет большой дальности, если это когда-нибудь понадобится.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Путин сообщил, что оружие будет размещено после того, как специальные хранилища для его размещения будут готовы. Примерно это 7-8 июля.

При этом он заявил, что контроль над ней будет принадлежать РФ.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

В конце мая этого года главы Министерств обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Согласно ему, РФ передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В ЕС осудили такие планы РФ, отметив, что такое решение нарушит обязательства, взятые на себя Россией в Будапештском меморандуме. Согласно ему Беларусь должна была ликвидировать все имеющееся ядерное оружие.