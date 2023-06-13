США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника, сообщает Европейская правда.

Новый пакет американской военной помощи Украина получит в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, который предусматривает изъятие техники и боеприпасов с военных складов.

В новый пакет входят "критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронированная техника и другое оборудование, необходимое для укрепления сил Украины на поле боя".

В Пентагоне отдельно уточнили, что речь идет о боеприпасах для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, зенитных комплексах Stinger и противотанковых комплексах Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах; 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, противотанковые комплексы AT-4, более 22 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию и гранатам, подрывные боеприпасы для разминирования местности, средства тактической защищенной связи, а также запасные части и другое полевое оборудование.

"Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки на украинские города и украинцев" , – отметил госсекретарь США.

"Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты и союзники и партнеры будут совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно" , – добавил он.

Общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения, согласно официальным данным американского Минобороны, без учета последнего пакета составляет более 39,7 миллиарда долларов США.