Путин заявил, что Украина занимает "исторические территории" России

Российский диктатор Владимир Путин считает, что якобы Украина расположилась на "исторических территориях" РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил на встрече с "военкорами".

"Почему они (украинцы - ред.) за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!" , — сказал Путин.

Еще больше Путина возмутило то, что на эти его "исторические территории" пытается зайти НАТО. "Они оборзели, нет?!" – воскликнул он.

Также он в который раз заявил, что Украина якобы возникла только в 1922 году, после того как Ленин "с какого-то перепуга" отдал ей "русские земли".