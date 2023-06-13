Россияне наступают на 4 направлениях, за сутки 22 столкновения — Генштаб

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ.

Враг нанес 29 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены объект критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасиловка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Обода Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синецев , Волчанск, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменке, Тополе, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Купянску, Кисловке, Берестову Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному Донецкой области.На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области. населённого пункта. Совершил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское Большая Новоселка, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, включая: Времевка, Новополье Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, боеприпасы, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.