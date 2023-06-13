Ночная атака: в Хмельницкой области повреждены жилые дома

Российские оккупанты сегодня, 13 июня, ночью повредили дома мирных жителей Хмельницкой области в результате очередной атаки, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкой ОВА.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Произошло падение обломков, которыми были повреждены шесть жилых гражданских домов. Повреждения незначительны" , - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате инцидента пострадавших или погибших нет. При этом на месте работают все службы.

Напомним, сегодня российские оккупанты пытались в очередной раз нанести удары по территории Украины. Для этого они использовали крылатые ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".﻿ Украинские военные смогли сбить 10 из 14 ракет и один из четырех беспилотников.