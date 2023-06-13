Путин заявил, что ждет конца контрнаступления и "имеет планы"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него есть планы "разного характера" на ведение войны, однако сначала нужно дождаться окончания контрнаступления, в которое пошла Украина, сообщает Украинская правда.
Об этом Путин сказал на встрече с так называемыми "военкорами".
Его спросили, как далеко пойдет Россия в войне против Украины "в этот раз", до каких границ.
"Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос", — сказал он.
При этом диктатор уверен, что украинские войска сейчас "несут катастрофические потери".
"У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать", — добавил он.