Путин заявил, что ждет конца контрнаступления и "имеет планы"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него есть планы "разного характера" на ведение войны, однако сначала нужно дождаться окончания контрнаступления, в которое пошла Украина, сообщает Украинская правда.

Об этом Путин сказал на встрече с так называемыми "военкорами".

Его спросили, как далеко пойдет Россия в войне против Украины "в этот раз", до каких границ.

"Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос" , — сказал он.

При этом диктатор уверен, что украинские войска сейчас "несут катастрофические потери".