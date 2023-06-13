Истребители НАТО в Эстонии трижды поднимались для перехвата самолетов РФ

Истребители НАТО в Эстонии в эти выходные трижды поднимались для перехвата российских военных самолетов у воздушного пространства стран Альянса, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Воздушного командования НАТО.

В сообщении отмечают, что для истребителей Королевских воздушных сил Великобритании, которые вылетают на патрулирование с территории Эстонии, выходные оказались "активными" из-за необходимости трижды вылетать на рутинные перехваты российских самолетов.

"Действуя совместно с самолетами Финляндии, Португалии, Румынии и партнерской Швеции, они сопровождали самолеты, которые не придерживались международных норм безопасности полетов" , – отмечается в сообщении.

Число и модели перехваченных российских самолетов не уточняют.