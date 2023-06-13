В Лондоне началось слушание против бывших владельцев ПриватБанка

Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска ПриватБанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Им вменяют незаконный вывод из банка почти $2 млрд. Процесс обещает много новостей о том, как делали деньги украинские олигархи, сообщает Новое время.

В понедельник, 12 июня, суд начал процесс против бывших владельцев ПриватБанка. Об этом сообщают иностранные издания, в частности, Independent и lawgazette.co.uk. Судебные заседания продлятся около 14 недель, с двухмесячным перерывом в августе и сентябре. За это время будут заслушаны свидетели и рассмотрены доказательства обеих сторон.

Завершение рассмотрения дела в лондонском суде ожидается в ноябре 2023 года, а само решение Высоким судом Лондона Англии будет опубликовано уже в 2024 году.

Этот суд должен был начаться еще год назад, но адвокаты Коломойского и Боголюбова убедили судью Трауэра отложить его из-за войны в Украине.

Впоследствии адвокаты Боголюбова и Коломойского сообщили, что их подопечные и свидетели не будут давать показания в суде, не назвав причины такого решения.

В декабре 2017 года ПриватБанк начал производство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев Коломойского и Боголюбова, а также шести корпоративных ответчиков (три английские компании и три компании из БВО). Как неоднократно отмечал в своих официальных сообщениях ПриватБанк, они совершили мошеннические действия и незаконно присвоили средства банка на $1,9 млрд.

Суд издал приказ о всемирном аресте активов на основании предоставленных банком детальных доказательств того, что Коломойский и Боголюбов вывели $1,9 млрд путем ряда мошеннических транзакций, с помощью сети подконтрольных им компаний. Эти действия были совершены против банка в 2013—2014 годах и привели к его неплатежеспособности и национализации в декабре 2016 года.

В иностранных СМИ указывается, в частности, издания Times, что после национализации руководство уже государственного Приватбанка начало внутреннее расследование. Как выяснилось, средства были выведены через предоставление кредитов 50 фиктивным компаниям, которые не имели кредитной истории, не вели хозяйственную деятельность и не могли должным образом погасить кредиты. Далее, эти заемщики сразу переводили средства на оффшорные компании, которые, по словам представителей банка, также были подконтрольны Коломойскому и Боголюбову, в качестве предоплаты по мнимым договорам поставки.

Фиктивные компании соглашались поставить нереальное количество товаров, например, австралийскую марганцевую руду в объеме, эквивалентном 30% годового производства во всей Австралии, или в 28 раз больше, чем общий объем марганцевой руды, импортируемой Украиной в том году. Товар ни разу не поставлялся, и до сентября 2014 года обычно цикл повторялся: средства, уплаченные по этим мнимым договорам возвращались к заемщику после 90 дней (чтобы соблюдать действующий тогда валютный контроль), а затем снова переводились в рамках другого мнимого договора поставки.

Однако, в начале сентября 2014 года этот процесс остановился, а $1,9 млрд предоплаты, осуществленной в пользу шести ответчиков, не были возвращены банку.

Коломойский и Боголюбов, с помощью лояльных к ним должностных лиц банка, приняли значительные меры, чтобы замаскировать мошенничество.

Следует отметить, что причастность бывшего менеджмента к незаконным действиям в ПриватБанке, к его национализации, фигурирует не только в лондонском деле, а также в расследовании НАБУ и Минюста США.