В результате ракетной атаки по Кривому Рогу пострадали 36 человек — ОВА
В результате вражеской атаки по Кривому Рогу пострадали 36 человек, из которых 12 - в больнице, сообщает Укринформ.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В Кривом Роге на вечер есть 36 пострадавших от ракетных ударов. Из них 12 - в больнице, десять - "тяжелые", — написал он.
В результате атаки, 11 человек погибли, среди них и 17-летний парень.
Кроме того, в течение дня российские военные дважды ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Осколочное ранение получила 35-летняя женщина. Она будет лечиться дома.
Повреждены 4 многоэтажки, библиотека и газопровод.
Как сообщалось, в ночь на 13 июня российские войска атаковали Кривой Рог шестью крылатыми ракетами. Погибли 11 человек - четверо в результате попадания по жилому дому, семеро - на складе частного предприятия.