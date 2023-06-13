В результате ракетной атаки по Кривому Рогу пострадали 36 человек — ОВА

В результате вражеской атаки по Кривому Рогу пострадали 36 человек, из которых 12 - в больнице, сообщает Укринформ.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Кривом Роге на вечер есть 36 пострадавших от ракетных ударов. Из них 12 - в больнице, десять - "тяжелые" , — написал он.

В результате атаки, 11 человек погибли, среди них и 17-летний парень.

Кроме того, в течение дня российские военные дважды ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Осколочное ранение получила 35-летняя женщина. Она будет лечиться дома.

Повреждены 4 многоэтажки, библиотека и газопровод.

Как сообщалось, в ночь на 13 июня российские войска атаковали Кривой Рог шестью крылатыми ракетами. Погибли 11 человек - четверо в результате попадания по жилому дому, семеро - на складе частного предприятия.