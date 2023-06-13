Украина подготовит резолюцию Генассамблеи ООН о спецтрибунале для РФ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 июня, провел совещание, посвященное созданию спецтрибунала для военно-политического руководства страны-террориста России за преступление агрессии против Украины, сообщает Новое время.

Зеленский подчеркнул, что трибунал нужен для восстановления справедливости и наказания агрессора, который развязал неспровоцированную войну против Украины. Он напомнил, что российские оккупанты в Украине прибегают к самым тяжелым формам агрессии — незаконной аннексии, убийствам, пыткам, изнасилованиям, геноциду, уничтожении гражданской инфраструктуры.

"Без наказания РФ за преступление агрессии мировая архитектура безопасности будет разрушена и больше ни одна страна не будет чувствовать себя защищенной" , — цитирует президента пресс-служба.

Глава государства поручил разработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала, который «был бы скоординирован с позицией партнеров Украины». Участники встречи также договорились проанализировать механизм формирования трибунала, при котором страны-партнеры будут подписывать соответствующее соглашение, а другие государства смогут поддерживать работу трибунала и признавать его решения.

У себя в Telegram Зеленский написал, что в совещании участвовали представители Офиса президента, Кабмина, Верховной Рады и Офиса генпрокурора.