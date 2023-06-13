США взаимодействуют с Украиной в установлении обстоятельств уничтожения Каховской ГЭС — Госдеп

Соединенные Штаты взаимодействуют с украинской стороной в процессе установления полной картины уничтожения плотины Каховской ГЭС, а также в других вопросах и рекомендуют не воспринимать чистой монетой все, что говорят россияне, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы абсолютно доверяем Украине" , — ответил представитель Госдепа на вопрос, касающийся взаимодействия Вашин гтона и Киева в вопросе Каховской ГЭС.

Он также отметил, что позиция американской стороны по уничтожению дамбы пока не изменилась, а также, что Соединенные Штаты продолжают изучать ситуацию.

"Но я отмечу, что очевидна одна вещь - это то, что плотина расположена на территории, которую Россия оккупировала, и где Россия удерживала контроль над плотиной" , — отметил представитель Госдепа.

Кроме того, Миллер ответил по просьбе прокомментировать заявления президента РФ о "значительных потерях" украинской стороны во время контрнаступательных действий.

"Я думаю, было понятно даже до начала этого конфликта, что нельзя воспринимать все, что говорит Владимир Путин за "чистую монету" и считать это "святой правдой" , — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В этом контексте он отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжат обеспечивать Украину необходимой помощью для успеха контрнаступления и усиления долгосрочных оборонных возможностей.