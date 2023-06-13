Зеленский обсудил с Гросси минимизацию рисков аварии на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Одной из тем обсуждений стали риски аварии на Запорожской АЭС, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным способом избежать аварии на Запорожской АЭС есть ее полная демилитаризация, деоккупация и возобновление украинского контроля над станцией.

"В ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого" , - уточняют в ведомстве.

Оккупация Запорожской АЭС

Напомним, российские оккупанты смогли установить свой контроль над Запорожской АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. С этого времени они размещают на территории станции свою военную технику, устраивают провокации и обстрелами отключают ЗАЭС от внешнего питания.

Недавно россияне взорвали Каховскую ГЭС. В результате этого уровень воды в Каховском водохранилище, с помощью которого происходит охлаждение реакторов станции, начал снижаться.