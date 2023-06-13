Минобороны закупает дроны в соответствии с потребностями ВСУ – Маляр

Министерство обороны Украины закупает дроны военного назначения в соответствии с потребностью, которую формируют ВСУ, сообщает Армия Информ.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, потребности для войска формируются из заказов, которые поступают из подразделений.

"В настоящее время такие потребности полностью закрыты. Все оборудование поставляется, все контракты есть" , - подчеркнула она.

Также Анна Маляр отметила, что около 100 процентов потребностей в БПЛА военного назначения закрываются за счет отечественного производителя.