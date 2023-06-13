Более 60 населенных пунктов остаются подтопленными — Шмыгаль

В настоящее время подтопленным в результате подрыва плотины Каховской ГЭС остается 61 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В результате российского теракта на Каховской ГЭС подтопленными остаются 30 населенных пунктов в Херсонской области и 31 населенный пункт в Николаевской, в то же время наблюдается снижение уровня воды в Днепре" , — отметил глава правительства.

По его словам, из районов подтопления эвакуировано более 3700 человек.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.