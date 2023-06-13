РФ перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов — спутниковые снимки

Российская армия с началом наступательной операции Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении перебросила 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня, которые есть в распоряжении проекта "Схемы", сообщает Радио Свобода.

Всего на оккупированном аэродроме Бердянска по состоянию на 13 июня находятся не менее 27 вертолетов армии РФ. Двадцать из них появились на аэродроме недавно – это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

С помощью двух авиационных экспертов, "Схемам" удалось идентифицировать модели вертолетов. А именно:

5 вертолетов Ка-52;

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

"Большинство вертолетов – это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя" , – рассказал в комментарии журналистам "Схем" авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска ныне используется как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск - "работа по заявкам" - невозможна" , – сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам Жирохова, российские вертолеты, базирующиеся на аэродроме в Бердянске, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и опрокидывания войск и снаряжения.

13 июня представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные преуспевают в наступательной операции на Бердянском направлении.

По его словам, в ходе ведения наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до одного километра, а площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров.